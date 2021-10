F1, risultati prove libere 1 GP Turchia 2021: Hamilton in testa davanti a Verstappen (Di venerdì 8 ottobre 2021) I risultati della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021 di Formula 1. Sul circuito di Istanbul, ad aggiudicarsi il miglior tempo è Lewis Hamilton in 1:24.178, precedendo di 425 millesimi il rivale della Red Bull Max Verstappen. Il pilota britannico è dunque il più veloce finora, ma consapevole di dover scontare la penalità di 10 posizioni in griglia per il cambio del motore. Bene le Ferrari, con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quinto. Tra le due Rosse si è inserito invece Valtteri Bottas. Esteban Ocon chiude al sesto posto: ottima prestazione del francese, che ha utilizzato gomma dura anziché la soft come i primi cinque piloti classificati. Per quanto riguarda il passo gara, Sainz è l’unico assieme a Hamilton ad essere ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Idella prima sessione didel Gran Premio didi Formula 1. Sul circuito di Istanbul, ad aggiudicarsi il miglior tempo è Lewisin 1:24.178, precedendo di 425 millesimi il rivale della Red Bull Max. Il pilota britannico è dunque il più veloce finora, ma consapevole di dover scontare la penalità di 10 posizioni in griglia per il cambio del motore. Bene le Ferrari, con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quinto. Tra le due Rosse si è inserito invece Valtteri Bottas. Esteban Ocon chiude al sesto posto: ottima prestazione del francese, che ha utilizzato gomma dura anziché la soft come i primi cinque piloti classificati. Per quanto riguarda il passo gara, Sainz è l’unico assieme aad essere ...

Advertising

rocco_942 : RT @INVALSIopen: La variabilità totale dei risultati permette di sapere quanto gli esiti delle Prove INVALSI del primo ciclo dipendono da d… - sportface2016 : #Formula1 #TurkishGP, i risultati delle prove libere 1: #Hamilton in testa davanti a #Verstappen, bene le… - INVALSIopen : La variabilità totale dei risultati permette di sapere quanto gli esiti delle Prove INVALSI del primo ciclo dipendo… - PelleMotorsport : RT @OA_Sport: LIVE #F1, #TurkishGP 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, #Hamilton e #Verstappen iniziano la loro sfida #Ferrari #Lecl… - OA_Sport : LIVE #F1, #TurkishGP 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, #Hamilton e #Verstappen iniziano la loro sfida… -