DIRETTA F1 | GP Turchia 2021 LIVE | Hamilton al vertice della FP2 | 2° Leclerc vola basso | “Non illudiamoci”

LA CRONACA della FP2 RISULTATI E CLASSIFICA della FP2 LEWIS Hamilton: "RISPETTO A UN ANNO LIVELLO DI GRIP MIGLIORE" GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE DI OGGI CHARLES Leclerc: "OTTIMO INIZIO, MA NON DOBBIAMO FARCI ILLUSIONI" CARLOS SAINZ: "LA FERRARI VA FORTE, MA IO PARTO INDIETRO" Max VERSTAPPEN: "NON E' STATA UNA GIORNATA IDEALE, DOVREMO LAVORARE PER RECUPERARE" VALTTERI BOTTAS: "CON QUESTO GRIP LA PISTA E' DIVERTENTE POTREBBE ESSERE DIVERTENTE PER NOI" 15.10: Attenzione perché domani nelle qualifiche è prevista la pioggia secondo le previsioni e questo potrebbe cambiare le carte in tavola.

