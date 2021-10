Vaccini: a Genova respinto ricorso sanitario no vax (Di giovedì 7 ottobre 2021) I giudici del lavoro hanno respinto il primo ricorso di un sanitario a Genova sospeso dal servizio e dalla retribuzione il 21 luglio e fino al 31 dicembre perché ha rifiutato di vaccinarsi. Il caso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) I giudici del lavoro hannoil primodi unsospeso dal servizio e dalla retribuzione il 21 luglio e fino al 31 dicembre perché ha rifiutato di vaccinarsi. Il caso ...

Vaccini: a Genova respinto ricorso sanitario no vax Sono una decina i ricorsi presentati dai lavoratori a Genova. "Questi primi due casi - ha spiegato il presidente del tribunale Enrico Ravera insieme al presidente della sezione Lavoro Marcello ...

Vaccini: a Genova respinto ricorso di un sanitario no vax GENOVA - I giudici del lavoro hanno respinto il primo ricorso di un sanitario a Genova sospeso dal servizio e dalla retribuzione il 21 luglio e fino al 31 dicembre perché ha rifiutato di vaccinarsi. I ...

