Squid Game | grazie alla serie Netflix | Vans aumenta le vendite del 7800%

Leggi su biccy

(Di giovedì 7 ottobre 2021)ha fatto batter cassa a(diventando lapiù vista di sempre al debutto) ed involontariamente anche al marchio. Nellasud coreana, infatti, tutti i protagonisti che partecipano al gioco – oltre ad avere una tuta acetata verde acqua con sopra impresso il loro numero identificativo – indossano anche un paio dibianche. Proprio questo modello ora è stato preso d’assalto e lesonote del. Online il modello è stato cercato il 97% in più rispetto ad un mese fa. According to data by Sole Supplier, white slip-onhave seen a 7,800% spike in sales since the premiere of’s ‘...