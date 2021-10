Charlene di Monaco ancora in Sudafrica. Alberto: "Per motivi di salute, non so quando tornerà" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sulle sorti di Charlene Wittstock ancora non si sciolgono le riserve. La reale bloccata ormai da sette mesi in Sudafrica da una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a diversi interventi chirurgici. Alberto di Monaco aveva rassicurato sulle sue condizioni e lei era recentemente apparsa in un nuovo scatto. Ma in un’intervista a Radio Montecarlo ha spiegato che non c’è ancora una data per il ritorno a Monaco della principessa.Charlene sarà sottoposta tra pochi giorni a un controllo medico, per capire se potrà finalmente ricongiungersi alla famiglia. “Presto tornerà a casa” ha affermato Alberto fiducioso, costretto a rispondere anche ai rumors che li vogliono a un passo dal divorzio. “Charlène non è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sulle sorti diWittstocknon si sciolgono le riserve. La reale bloccata ormai da sette mesi inda una grave infezione otorinolaringoiatrica che l’ha costretta a diversi interventi chirurgici.diaveva rassicurato sulle sue condizioni e lei era recentemente apparsa in un nuovo scatto. Ma in un’intervista a Radio Montecarlo ha spiegato che non c’èuna data per il ritorno adella principessa.sarà sottoposta tra pochi giorni a un controllo medico, per capire se potrà finalmente ricongiungersi alla famiglia. “Prestoa casa” ha affermatofiducioso, costretto a rispondere anche ai rumors che li vogliono a un passo dal divorzio. “Charlène non è ...

