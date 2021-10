Avevano il reddito di cittadinanza | ma giravano con la Maserati o avevano vinto più di 1 milione di euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Avevano reddito

A Treviso c'era chi girava su una Maserati e chi aveva fatto una maxi vincita da un milione di euro , ma nonostante questochiesto e percepivano ildi cittadinanza . È quello che ha scoperto la Guardia di finanza al termine di una complessa e meticolosa inchiesta. Leggi anche > Sono 116 in tutto le persone ...... La giornalista ha ricordato, poi, che nelle scorse settimane sono stati scoperti più di ottanta percettori didi Cittadinanza che non nediritto nel bresciano e che INPS al 31 agosto ...A Treviso c'era chi girava su una Maserati e chi aveva fatto una maxi vincita da un milione di euro, ma nonostante questo avevano chiesto e percepivano il reddito ...Dal mese di agosto stiamo parlando di alcuni cambiamenti in arrivo che coinvolgeranno la misura più amata e odiata dagli italiani: il reddito di cittadinanza.