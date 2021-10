Addio alle sindache, quale è la via delle donne in politica? (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’erano appena 25 donne su 145 candidati sindaco nei 17 comuni capoluogo al voto domenica. In percentuale il 17%. Il numero diventa zero ai ballottaggi: al secondo turno neanche una donna. La sindaca uscente di Torino, Chiara Appendino, non si è ricandidata. Virginia Raggi è arrivata quarta nella corsa alla riconferma per il governo di Roma. A Bologna la candidata donna è stata sconfitta già nelle primarie del centrosinistra. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’erano appena 25 donne su 145 candidati sindaco nei 17 comuni capoluogo al voto domenica. In percentuale il 17%. Il numero diventa zero ai ballottaggi: al secondo turno neanche una donna. La sindaca uscente di Torino, Chiara Appendino, non si è ricandidata. Virginia Raggi è arrivata quarta nella corsa alla riconferma per il governo di Roma. A Bologna la candidata donna è stata sconfitta già nelle primarie del centrosinistra.

