Usa, spari in un liceo del Texas: ci sarebbero quattro feriti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allarme in un liceo di Arlington, in Texas , nei sobborghi di Dallas. Un uomo armato si è introdotto nell'istituto, sparando diversi colpi d'arma da fuoco e ferendo quattro persone (tre alunni e un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Allarme in undi Arlington, in, nei sobborghi di Dallas. Un uomo armato si è introdotto nell'istituto, sparando diversi colpi d'arma da fuoco e ferendopersone (tre alunni e un'...

Advertising

alesmari8 : RT @fattoquotidiano: SPARI IN UN LICEO IN TEXAS Uomo armato apre il fuoco: tre feriti - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: SPARI IN UN LICEO IN TEXAS Uomo armato apre il fuoco: tre feriti - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: SPARI IN UN LICEO IN TEXAS Uomo armato apre il fuoco: tre feriti - fattoquotidiano : SPARI IN UN LICEO IN TEXAS Uomo armato apre il fuoco: tre feriti - Fusillide : RT @FrancoScarsell2: ++USA.SPARI IN UN LICEO NEL TEXAS. PAURA E FUGGI, FUGGI TRA GLI STUDENTI. CI SAREBBERO DIVERSI FERITI. -