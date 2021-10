"No agli accordi sottobanco, farò un appello su valori e contenuti", dice Gualtieri (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Arrivare bene al ballottaggio non era scontato. Ha pagato l'unità del centrosinistra, l'apertura alle forze civiche, la scelta di tornare tra le persone e quella di presentarci con un programma concreto, di buona amministrazione, ma anche con una visione ambiziosa e di cambiamento della città”. Roberto Gualtieri, candidato sindaco del Pd a sindaco di Roma è molto soddisfatto dell'esito del voto perché “a Roma, oltre al centrodestra unito, correvano la sindaca uscente e un leader nazionale di peso come Carlo Calenda”. E adesso, in previsione del ballottaggio, in un'intervista a Repubblica dice: “Io non cerco accordi sottobanco né con l'una né con l'altro, e neanche loro. Come ho già detto non farò apparentamenti, hanno entrambi ottenuto un risultato significativo e questo gli va riconosciuto, ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Arrivare bene al ballottaggio non era scontato. Ha pagato l'unità del centrosinistra, l'apertura alle forze civiche, la scelta di tornare tra le persone e quella di presentarci con un programma concreto, di buona amministrazione, ma anche con una visione ambiziosa e di cambiamento della città”. Roberto, candidato sindaco del Pd a sindaco di Roma è molto soddisfatto dell'esito del voto perché “a Roma, oltre al centrodestra unito, correvano la sindaca uscente e un leader nazionale di peso come Carlo Calenda”. E adesso, in previsione del ballottaggio, in un'intervista a Repubblica: “Io non cerconé con l'una né con l'altro, e neanche loro. Come ho già detto nonapparentamenti, hanno entrambi ottenuto un risultato significativo e questo gli va riconosciuto, ...

