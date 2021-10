Indian Wells 2021: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 6 ottobre (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 6 ottobre dei tornei Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021. Sul cemento americano andrà in scena il primo turno del torneo femminile, mentre in campo maschile ci saranno le sfide del secondo turno di qualificazione. Jasmine Paolini affronterà la giapponese Hontama in piena notte italiana. Derby italiano tra Marcora e Viola per un posto nel main draw, al quale aspirano anche Caruso e Arnaboldi. STADIUM 1 A partire dalle ore 20 italiane: Petkovic vs Putintseva A seguire: Stephens vs Watson A seguire: (WC) Volynets vs Martic Non prima delle ore 3 italiane: Kanepi vs Keys A seguire: Rogers vs Kalinina STADIUM 2 A partire dalle ore 20 italiane: Li vs Doi A seguire: Linette vs ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilcon glie l’dididei tornei Masters 1000 e Wta 1000. Sul cemento americano andrà in scena il primo turno del torneo femminile, mentre in campo maschile ci saranno le sfide del secondo turno di qualificazione. Jasmine Paolini affronterà la giapponese Hontama in piena notte italiana. Derby italiano tra Marcora e Viola per un posto nel main draw, al quale aspirano anche Caruso e Arnaboldi. STADIUM 1 A partire dalle ore 20 italiane: Petkovic vs Putintseva A seguire: Stephens vs Watson A seguire: (WC) Volynets vs Martic Non prima delle ore 3 italiane: Kanepi vs Keys A seguire: Rogers vs Kalinina STADIUM 2 A partire dalle ore 20 italiane: Li vs Doi A seguire: Linette vs ...

