Ghost Recon, il gioco originale è gratis per festeggiare i 20 anni del franchise (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per celebrare il 20° anniversario di Tom Clancy's Ghost Recon, Ubisoft sta regalando il gioco originale, oltre a DLC per un paio dei suoi sequel: l'add-on Fallen Ghosts per Ghost Recon Wildlands del 2017 e Deep State Adventure per Ghost Recon del 2019 Breakpoint. Tutti e tre sono disponibili fino all'11 ottobre su Ubisoft Connect e le istruzioni su come ottenerli sono disponibili nella pagina degli omaggi. Dal 2 novembre inoltre, Ubisoft regalerà skin gratuite per alcuni dei giochi più vecchi. Potrete richiedere set di equipaggiamento per Scott Mitchell di Ghost Recon Advanced Warfighter, Alicia Diaz di Ghost Recon 2 e John Kozak di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per celebrare il 20°versario di Tom Clancy's, Ubisoft sta regalando il, oltre a DLC per un paio dei suoi sequel: l'add-on Fallens perWildlands del 2017 e Deep State Adventure perdel 2019 Breakpoint. Tutti e tre sono disponibili fino all'11 ottobre su Ubisoft Connect e le istruzioni su come ottenerli sono disponibili nella pagina degli omaggi. Dal 2 novembre inoltre, Ubisoft regalerà skin gratuite per alcuni dei giochi più vecchi. Potrete richiedere set di equipaggiamento per Scott Mitchell diAdvanced Warfighter, Alicia Diaz di2 e John Kozak di ...

