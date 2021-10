Clima, Parisi a Sky TG24: "Grande incertezza sul futuro, politica in ritardo" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "È importante mettere al centro dell’attenzione il fatto che il Clima sta cambiando. Siamo in una situazione di estrema incertezza sul futuro o di certezze negative”. A dirlo è Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. “La politica è un pochettino in ritardo su ciò che deve essere fatto. La situazione sta peggiorando, abbiamo visto con la pandemia che le misure che servivano sono state prese in ritardo", ha aggiunto Parisi. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "È importante mettere al centro dell’attenzione il fatto che ilsta cambiando. Siamo in una situazione di estremasulo di certezze negative”. A dirlo è Giorgio, premio Nobel per la Fisica 2021. “Laè un pochettino insu ciò che deve essere fatto. La situazione sta peggiorando, abbiamo visto con la pandemia che le misure che servivano sono state prese in", ha aggiunto

