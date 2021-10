A Roma dialogo col centrosinistra. Parla Turco (M5S) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mario Turco è il senatore del Movimento Cinque Stelle più vicino a Giuseppe Conte. Ha seguito l’ex premier nel suo tour per l’Italia in vista delle amministrative, conosce bene i piani e gli umori del nuovo leader all’indomani del voto. Con Formiche.net l’ex sottosegretario di Stato del governo Conte-bis traccia un bilancio di chiari e scuri sul voto nelle piccole e grandi città e sgombra ogni dubbio sulla partita più importante, quella per Roma, dove la sindaca uscente Virginia Raggi è uscita sconfitta al primo turno: “Faremo la nostra parte per evitare di consegnare il Paese ai sovranisti”. Che bilancio fare di queste amministrative? Partiamo da un fatto: il Movimento Cinque Stelle perde da solo a Roma e Torino, vince a Napoli insieme al Pd. Si apre una nuova fase, che vede il Movimento vincere in una coalizione con le altre forze ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Marioè il senatore del Movimento Cinque Stelle più vicino a Giuseppe Conte. Ha seguito l’ex premier nel suo tour per l’Italia in vista delle amministrative, conosce bene i piani e gli umori del nuovo leader all’indomani del voto. Con Formiche.net l’ex sottosegretario di Stato del governo Conte-bis traccia un bilancio di chiari e scuri sul voto nelle piccole e grandi città e sgombra ogni dubbio sulla partita più importante, quella per, dove la sindaca uscente Virginia Raggi è uscita sconfitta al primo turno: “Faremo la nostra parte per evitare di consegnare il Paese ai sovranisti”. Che bilancio fare di queste amministrative? Partiamo da un fatto: il Movimento Cinque Stelle perde da solo ae Torino, vince a Napoli insieme al Pd. Si apre una nuova fase, che vede il Movimento vincere in una coalizione con le altre forze ...

Advertising

formichenews : A Roma dialogo col centrosinistra. Parla Turco (M5S) L'intervista di @FrancescoBechis - LemmaAndrea : RT @RobertoBortone: 6/7 ottobre, Roma. Popoli fratelli, terra futura. Religioni e culture in dialogo - RobertoBortone : 6/7 ottobre, Roma. Popoli fratelli, terra futura. Religioni e culture in dialogo - RESTIFAR1 : @senaxx110 @lucianocapone @CarloCalenda @Azione_it Il 'fenomeno' Calenda riguarda solo le elezioni a Roma. Negli al… - Shamatrix73 : Cosa non vi è chiaro dell'inaffidabilitá di gente come Renzi e Calenda? Ancora che cercate dialogo? Ma secondo voi… -