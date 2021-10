Squid Game, i fan depositano 4,56 won sul conto in banca visto nella serie (Di martedì 5 ottobre 2021) Netflix. Lo rivela il regista Hwang Dong Hyuk. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 5 ottobre 2021) Netflix. Lo rivela il regista Hwang Dong Hyuk. Tvserial.it.

Advertising

NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - sayrevee : Idea per un nuovo gioco di Squid Game impossibile: hai un’ora di tempo per alzarti dal letto senza piangere - streekth : RT @urlittlest4r: Ancora pensando che in squid game che hanno tradotto oppa con baby... - aliceyazlov : @reynnedelacrvz pensa se intendi quello di squid game e non me -