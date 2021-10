Giocatore aggredisce arbitro: shock in Brasile, accusa di tentato omicidio (Di martedì 5 ottobre 2021) shock profondissimo in Brasile. Il teatro del fattaccio è un campo di calcio ed il video divenuto virale immediatamente sui social immortala un Giocatore che aggredisce un arbitro durante una partita di pallone. Immagini fortissime nelle quali la vittima è, nuovamente, un direttore di gara. Nel nostro movimento calcistico, più precisamente in Prima Categoria, si era verificata la violenta aggressione ad un giovane fischietto portata dall’allenatore del Carpignano: in quel caso, il mister della compagine casalinga aveva sferrato un cazzotto all’arbitro dopo una decisione avversa. Nel Paese carioca, però, si è registrato di peggio: non a caso, l’autore del folle e criminale gesto potrebbe essere accusato di tentato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)profondissimo in. Il teatro del fattaccio è un campo di calcio ed il video divenuto virale immediatamente sui social immortala uncheundurante una partita di pallone. Immagini fortissime nelle quali la vittima è, nuovamente, un direttore di gara. Nel nostro movimento calcistico, più precisamente in Prima Categoria, si era verificata la violenta aggressione ad un giovane fischietto portata dall’allenatore del Carpignano: in quel caso, il mister della compagine casalinga aveva sferrato un cazzotto all’dopo una decisione avversa. Nel Paese carioca, però, si è registrato di peggio: non a caso, l’autore del folle e criminale gesto potrebbe essereto di...

