Fisco, Salvini: strappo non è nostro, impegno era no aumento tasse (Di martedì 5 ottobre 2021) "Lo strappo non lo abbiamo fatto noi. Noi abbiamo dato la fiducia a un governo che si era impegnato a non aumentare le tasse. E qui c'è un'ipotesi di aumento delle tasse". Lo ha detto il segretario ...

fattoquotidiano : Fisco, la Lega non va al Consiglio dei ministri. Draghi: “Gesto serio, per capire le implicazioni bisogna aspettare… - TgLa7 : #Fisco, #Salvini: mezz'ora per leggere testo su Delega Fiscale. Draghi cambi metodo. I ministri della Lega non pos… - lauraboldrini : La Lega ha già iniziato a scaricare il flop delle amministrative sul governo. Non avevamo dubbi. Oggi disertano i… - EugenioCardi : RT @DomaniGiornale: Dopo le elezioni amministrative dove il vero sconfitto è #Salvini, lo strappo sulle tasse. La #Lega diserta il Cdm sull… - nonnaangela60 : RT @sarabanda_: La Lega diserta il Consiglio dei Ministri sulla riforma del Catasto e del Fisco. Il Salvini furioso -