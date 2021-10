Facebook, Instagram e Whatsapp oscurate: cosa è successo e quanti soldi ha perso Zuckerberg (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott — Un down di quasi sette ore, il più lungo che la giovane storia dei social abbia mai registrato: ieri per i social di Zuckerberg ovvero Facebook, Instagram, e l’app di messaggistica istantanea Whatsapp è calato un sipario di silenzio — dalle 17,30 circa fino a dopo mezzanotte — che ha spento le luci sul mondo della comunicazione globale. Paralizzando di fatto politica, informazione, divulgazione, lavoro, dibattiti su scala mondiale e molto altro. Ridevano e si sfregavano le mani i patron delle altre app: Twitter, Telegram, TikTok (di cui ormai Instagram è un mero succedaneo), diventate rifugium peccatorum degli orfanelli social colpiti dal blackout. Un fatto è certo: se si ingolfano i server di Zuckerberg, si silenzia mezzo pianeta Terra. E va in fumo un oceano di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott — Un down di quasi sette ore, il più lungo che la giovane storia dei social abbia mai registrato: ieri per i social diovvero, e l’app di messaggistica istantaneaè calato un sipario di silenzio — dalle 17,30 circa fino a dopo mezzanotte — che ha spento le luci sul mondo della comunicazione globale. Paralizzando di fatto politica, informazione, divulgazione, lavoro, dibattiti su scala mondiale e molto altro. Ridevano e si sfregavano le mani i patron delle altre app: Twitter, Telegram, TikTok (di cui ormaiè un mero succedaneo), diventate rifugium peccatorum degli orfanelli social colpiti dal blackout. Un fatto è certo: se si ingolfano i server di, si silenzia mezzo pianeta Terra. E va in fumo un oceano di ...

Advertising

StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - disinformatico : #facebookdown Ho cercato di fare il punto della situazione in linguaggio non troppo tecnico, correggetemi se ho sba… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - VesuvioLive : Facebook, WhatsApp e Instagram in down per oltre 6 ore: i motivi del blocco - Marko_Morandi : RT @VittorioSgarbi: #sgarbeide Ieri è stata una giornata bellissima: per alcune ore il mondo ha fatto a meno delle vostre stronzate su Face… -