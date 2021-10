Emergenza Covid, riconoscimento al merito agli operatori ed ai corpi di Polizia Locale della Regione Lazio (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo, Enti locali, Polizia Locale, Sicurezza urbana e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado, ha istituito il riconoscimento al merito per l’Emergenza Covid-19 che verrà conferito dalla Regione ai Comandi, Servizi e ai singoli operatori dei corpi di Polizia Locale che si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’Emergenza epidemiologica. “L’istituzione di un riconoscimento al merito – dichiara l’Assessore Corrado – è un segno dell’infinita gratitudine che nutriamo verso tutti quegli operatori di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo, Enti locali,, Sicurezza urbana e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado, ha istituito ilalper l’-19 che verrà conferito dallaai Comandi, Servizi e ai singolideidiche si siano resi particolarmente meritevoli per lo straordinario impegno dimostrato nella prevenzione e gestione dell’epidemiologica. “L’istituzione di unal– dichiara l’Assessore Corrado – è un segno dell’infinita gratitudine che nutriamo verso tutti queglidi ...

