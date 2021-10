F1, Domenicali: “Le gare sprint aumenteranno nel 2022” (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha annunciato che ci sarà un netto aumento delle gare sprint nella stagione 2022. “Avevamo detto all’inizio dell’anno che ci sarebbero stati tre test quest’anno per assicurarci di avere il giusto piano per il futuro – ha detto ai microfoni di Sky – Posso dire che non andremo ovunque con il formato della qualifiche sprint. È qualcosa che vogliamo mantenere per un terzo delle gare più o meno e connetterci con un certo modo diverso di dare ricompense e punti e su circuiti specifici che farebbero la differenza”. Con un calendario di 23 gare previsto per il 2022, ciò significherebbe sette o otto gare sprint. Domenicali ha anche confermato che la ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’amministratore delegato della Formula 1, Stefano, ha annunciato che ci sarà un netto aumento dellenella stagione. “Avevamo detto all’inizio dell’anno che ci sarebbero stati tre test quest’anno per assicurarci di avere il giusto piano per il futuro – ha detto ai microfoni di Sky – Posso dire che non andremo ovunque con il formato della qualifiche. È qualcosa che vogliamo mantenere per un terzo dellepiù o meno e connetterci con un certo modo diverso di dare ricompense e punti e su circuiti specifici che farebbero la differenza”. Con un calendario di 23previsto per il, ciò significherebbe sette o ottoha anche confermato che la ...

F1, Domenicali: "Le gare sprint aumenteranno nel 2022" Sportface.it

