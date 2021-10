Amici 21, la Celentano chiede conferma riguardo l’inciucio: cosa è successo (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella puntata del 3 ottobre, ci sono stati due episodi che hanno particolarmente emozionato gli spettatori di Amici 21. Ecco di cosa si tratta e cosa è successo nello studio Mediaset. Sarebbe già nato il primo amore di Amici 21, e la conferma arriverebbe proprio dalla conduttrice. Quando la ballerina Carola Puddu è scesa dai L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Nella puntata del 3 ottobre, ci sono stati due episodi che hanno particolarmente emozionato gli spettatori di21. Ecco disi tratta enello studio Mediaset. Sarebbe già nato il primo amore di21, e laarriverebbe proprio dalla conduttrice. Quando la ballerina Carola Puddu è scesa dai L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

brookaddicted : @IleDonati Mirko é entrato perché lo ha deciso la Celentano, Dario é letteralmente un vallerino che ha lavorato al… - g_stark_ : RT @ypurpuraa: é molto deprimente vedere quelli della mia generazione a amici ad esibirsi e io sul divano a commentare le reazioni della Ce… - Silvia_candem : @rossella_m__ Ho guardato amici.. la Peparini non si è comportata bene perchè x me ha fatto apposta a fare la sfida… - Pluviophile_G : RT @ToniaPeluso: Alessandra ascoltami ora è il tempo di chiedere lo spin off Amici della maestra Celentano: ti tieni i tuoi alunni fuori ga… - infoitcultura : Amici 21, duro scontro fra Celentano e Peparini per l'uscita anticipata di Mirko. «Doveva finire questo cavolo di p… -