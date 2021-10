Tumore al seno | colpita una donna su 9 Giulio Basoccu | ' La profilassi è l' arma migliore'

Advertising

EliLillyItalia : Oggi inizia il mese della PREVENZIONE del #tumorealseno. Sai perché prevenire è importante? - Stefani19753108 : RT @MuseiRealiTo: Per il mese internazionale della #prevenzione del tumore al seno, a #ottobre i Musei Reali concedono l’ingresso gratuito… - Miki_2313 : RT @EliLillyItalia: Oggi inizia il mese della PREVENZIONE del #tumorealseno. Sai perché prevenire è importante? - amaroenoia : RT @amaroenoia: Oggi inizia il #pinkoctober, mese prevenzione del tumore al seno. Per le persone sotto i 30 anni è bene praticare l'autopa… - conlalunapiena : RT @gdi213: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, ricordate di controllarvi continuamente ed eseguire le tecniche di auto… -

Il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla del . Secondo i dati del Ministero della Salute ogni anno in Italia 1 donna su 9 è colpita da unalche è il più frequente rappresentando il 30% di tutte le neoplasie . La cultura della prevenzione, secondo il professore , Chirurgo Plastico e docente all'Università di Tor Vergata, ...... in collaborazione con Amo Area Nord, Ausl Modena e Lilt, ha organizzato diverse iniziative in occasione dell'"ottobre rosa", mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione delal. Per ...Questa sera, venerdì 1° ottobre, la Torre Civica, simbolo di Casale Monferrato, si illuminerà di rosa, aderendo alla campagna di sensibilizzazione promossa da Anci e Airc per la prevenzione del tumore ...A partire da stasera, il teatro Comunale sarà illuminato di rosa e così per tutto il mese di ottobre. L’iniziativa si inserisce nella campagna di sensibilizzazione internazionale rivolta alle donne, c ...