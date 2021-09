Michele Morrone non è più single: ecco chi è la fidanzata (Di giovedì 30 settembre 2021) Michele Morrone si è fidanzato: è il settimanale Chi a darne notizia pubblicando una serie di foto dell’attore con la nuova fiamma E’ ufficiale o quantomeno le immagini parlano chiaro. Michele Morrone, il cantante e attore italiano diventato popolare nel mondo per aver interpretato Massimo nel film polacco 365days, non è più single. A rendere nota la liason dell’attore è stato il settimanale Chi che ha pubblicato delle foto inequivocabili. Gli scatti ritraggono Michele Morrone sorridente e vicino ad una ragazza, mentre sono seduti in un locale milanese. Effusioni, sorrisi e tenerezze tra i due che confermano che il cuore dell’attore e cantante italiano non è più libero. Chi è la nuova fiamma? Si tratta di Giulietta Borroni. Quanto è noto, si apprende dal suo profilo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 settembre 2021)si è fidanzato: è il settimanale Chi a darne notizia pubblicando una serie di foto dell’attore con la nuova fiamma E’ ufficiale o quantomeno le immagini parlano chiaro., il cantante e attore italiano diventato popolare nel mondo per aver interpretato Massimo nel film polacco 365days, non è più. A rendere nota la liason dell’attore è stato il settimanale Chi che ha pubblicato delle foto inequivocabili. Gli scatti ritraggonosorridente e vicino ad una ragazza, mentre sono seduti in un locale milanese. Effusioni, sorrisi e tenerezze tra i due che confermano che il cuore dell’attore e cantante italiano non è più libero. Chi è la nuova fiamma? Si tratta di Giulietta Borroni. Quanto è noto, si apprende dal suo profilo ...

Advertising

tobesoburn : RT @MorroneBrasil: ?? l Michele Morrone durante a premier de 007: no time to die ??? #michelemorrone #NoTimeToDie - gaiagozzi_fk : @morronemicfk allora, va bene che sei Michele Morrone ma ti ho chiesto come stai e mi dici 'un cazzo'... capisci che è fraintendibile? - floraa93 : Michele Morrone cosaaaaaaaaa seiiiiii? ?????????????? - zazoomblog : Chi è la fidanzata di Michele Morrone? L’attore di 365 giorni non più single: l’amore con Giulietta Borroni -… - blogtivvu : Chi è la fidanzata di Michele Morrone? L’attore di #365giorni non più single: l’amore con Giulietta Borroni -