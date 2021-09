Cadaveri fatti a pezzi in valigia: Elona Kalesha resta in carcere (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello presentato dai difensori di Elona Kalesha contro la decisione assunta dal gip nel maggio scorso di negarne la scarcerazione. Elona Kalesha, 36enne albanese, è detenuta da dicembre 2020 a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Teuta Pasho, i genitori dell'ex fidanzato scomparsi da anni i cui resti vennero ritrovati in valigie abbandonate vicino a Sollicciano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello presentato dai difensori dicontro la decisione assunta dal gip nel maggio scorso di negarne la scarcerazione., 36enne albanese, è detenuta da dicembre 2020 a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Teuta Pasho, i genitori dell'ex fidanzato scomparsi da anni i cui resti vennero ritrovati in valigie abbandonate vicino a Sollicciano L'articolo proviene da Firenze Post.

