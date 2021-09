BioShock 4 è ancora lontano? Il gioco sarebbe in pre-produzione (Di giovedì 30 settembre 2021) Stando al principal environment artist di BioShock 4, l'atteso nuovo capitolo della serie sarebbe attualmente in fase di pre-produzione. Questo suggerisce che l'uscita di BioShock 4 sarebbe ancora lontana, con i fan che dovranno attendere un bel po' prima di mettere le mani sul gioco di Cloud Chamber. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 30 settembre 2021) Stando al principal environment artist di4, l'atteso nuovo capitolo della serieattualmente in fase di pre-. Questo suggerisce che l'uscita dilontana, con i fan che dovranno attendere un bel po' prima di mettere le mani suldi Cloud Chamber. Leggi altro...

