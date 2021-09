Anguissa, Del Genio: “Un ex Napoli mi ha dato una notizia” (Di giovedì 30 settembre 2021) CALCIOMERCATO Napoli – Paolo Del Genio rivela retroscena su Anguissa. Il centrocampista ex Fulham si è rivelato uno dei migliori acquisti di tutto il campionato di serie A. PAOLO DEL Genio, Anguissa E IL RETROSCENA DI MERCATO. Il Napoli si gode Anguissa, camerunense retrocesso col Fulham. Centrocampista imponente e ricco di competenze europee (oltre alla Premier, nei suoi occhi c’è la Ligue 1 con l’OM e la Liga col Villarreal). Il giornalista Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento a Si gonfia la rete, su Tele A, ha svelato un retroscena su Anguissa: “Ho avuto modo di parlare con una persona che ha lavorato in passato con il Napoli e mi ha fatto delle importanti rivelazioni. Questa persona, quando l’affare era ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 settembre 2021) CALCIOMERCATO– Paolo Delrivela retroscena su. Il centrocampista ex Fulham si è rivelato uno dei migliori acquisti di tutto il campionato di serie A. PAOLO DELE IL RETROSCENA DI MERCATO. Ilsi gode, camerunense retrocesso col Fulham. Centrocampista imponente e ricco di competenze europee (oltre alla Premier, nei suoi occhi c’è la Ligue 1 con l’OM e la Liga col Villarreal). Il giornalista Paolo Del, nel corso del suo intervento a Si gonfia la rete, su Tele A, ha svelato un retroscena su: “Ho avuto modo di parlare con una persona che ha lavorato in passato con ile mi ha fatto delle importanti rivelazioni. Questa persona, quando l’affare era ...

