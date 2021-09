EWC | Filip Salac debutta nell' endurance | sarà al via della 6 Ore di Most

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sabato 9 ottobre andrà in scena la 6 Ore di, ultima tappastagione 2021 per il mondialeEWC in sostituzione8 Ore di Suzuka.la prima corsa di durata sul tracciato ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : I due piloti cechi debutteranno nel Mondiale Endurance in sella alla Yamaha del team TME Racing. Affiancheranno il… - corsedimoto : #FIMEWC Filip Salac debutta nell'Endurance: il pilota del Mondiale #Moto3 sarà al via della #6HoursofMost il prossi… -

Ultime Notizie dalla rete : EWC Filip

Corse di Moto

... ultima tappa della stagione 2021 per il mondiale endurancein sostituzione della 8 Ore di ... Un ulteriore motivo d'interesse per il round finale sarà la presenza dell'idolo di casaSalac , ...... ultima tappa della stagione 2021 per il mondiale endurancein sostituzione della 8 Ore di ... Un ulteriore motivo d'interesse per il round finale sarà la presenza dell'idolo di casaSalac , ...Dalla Moto3 all'Endurance con un pensiero alla Moto2: Filip Salac sarà eccezionalmente al via della 6 ore di Most del FIM EWC sabato 9 ottobre.Il pilota ceco della Moto3 e prossimo al passaggio in Moto2, correrà l'ultimo round del mondiale di durata sulla pista di casa in sella ad una Yamaha R1 in equipaggio con Konig e Juda ...