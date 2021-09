Twitch va finalmente incontro all’odio che circola sulla piattaforma (Di martedì 28 settembre 2021) Negli ultimi mesi, il popolare sito di streaming è stato inondato da incursioni di odio, tanto da portare molti streamer ad uno sciopero nell’utilizzo della piattaforma, proprio con lo scopo di protestare. Neanche un mese dopo il Day Off Twitch, ecco la risposta: si potranno segnalare i bot. LEGGI ANCHE > Gli streamer di Twitch protestano contro le incursioni di odio che stanno ricevendo Twitch e l’odio sulla piattaforma Quando il 1° settembre tanti streamer hanno deciso di scioperare prendendo un giorno di riposo dalla piattaforma per protestare contro le incursioni di odio e gli abusi che ricevono ogni giorno, non hanno avuto l’approvazione di tanti loro colleghi. Per loro, prendere un giorno di riposo dalla piattaforma, equivaleva a fare ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 settembre 2021) Negli ultimi mesi, il popolare sito di streaming è stato inondato da incursioni di odio, tanto da portare molti streamer ad uno sciopero nell’utilizzo della, proprio con lo scopo di protestare. Neanche un mese dopo il Day Off, ecco la risposta: si potranno segnalare i bot. LEGGI ANCHE > Gli streamer diprotestano contro le incursioni di odio che stanno ricevendoe l’odioQuando il 1° settembre tanti streamer hanno deciso di scioperare prendendo un giorno di riposo dallaper protestare contro le incursioni di odio e gli abusi che ricevono ogni giorno, non hanno avuto l’approvazione di tanti loro colleghi. Per loro, prendere un giorno di riposo dalla, equivaleva a fare ...

Advertising

YuriOggiano : Finalmente il talento in azione ?? - FenixAshigami : Dopo numerosi rinvii finalmente ci si gioca la Apex Cup Italia, vi aspetto in chat su twitch siamo live NOW:… - Il_Gioco92 : Finalmente posso dirlo. Sono un #tassorosso fiero. Venite a vedere quanto sono fiero su: - lionheartv80 : A breve una nuova diretta #Live su #Twitch e finalmente con GTA 5! #GrandTheftAuto V a 300Hz con scheda video… - playroma : ?Tutto si ferma, è arrivato finalmente il giorno del derby. In quale zona del campo si deciderà l'incontro? Segui… -