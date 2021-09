Parlò di Pietro Maso nel testo di una canzone, Fedez indagato per diffamazione (Di martedì 28 settembre 2021) commenta Il rapper Fedez è indagato a Roma con l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Pietro Maso, l'uomo che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) commenta Il rappera Roma con l'accusa diaggravata nei confronti di, l'uomo che ha scontato una pena ad oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i ...

