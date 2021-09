Netflix la classifica che non ti aspetti: Bridgerton (serie tv) e Bird Box (film) i più visti (Di martedì 28 settembre 2021) Sarandos ha svelato la classifca per totale di ore durante le quali sono stati visti i titoli di punta del catalogo Netflix. A dominare è Bridgerton come serie tv e Bird Box per i film. Durante la Code Conference Ted Sarandos, co-ceo di Netflix, ha svelato due slide : la prima con una classifica dei film e delle serie più popolari organizzata in base al numero di spettatori, la seconda fa la stessa operazione ma utilizzando il criterio del numero di ore per singolo contenuto. serie 1. Bridgerton prima stagione, 625 milioni di ore2. La Casa di carta quarta parte, 619 milioni3. Stranger Things 3, 582 milioni4. The Witcher prima stagione, 541 milioni5. Tredici seconda stagione, ... Leggi su helpmetech (Di martedì 28 settembre 2021) Sarandos ha svelato la classifca per totale di ore durante le quali sono statii titoli di punta del catalogo. A dominare ècometv eBox per i. Durante la Code Conference Ted Sarandos, co-ceo di, ha svelato due slide : la prima con unadeie dellepiù popolari organizzata in base al numero di spettatori, la seconda fa la stessa operazione ma utilizzando il criterio del numero di ore per singolo contenuto.1.prima stagione, 625 milioni di ore2. La Casa di carta quarta parte, 619 milioni3. Stranger Things 3, 582 milioni4. The Witcher prima stagione, 541 milioni5. Tredici seconda stagione, ...

