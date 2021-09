Activision Blizzard paga 18 milioni di dollari di risarcimento per le accuse di molestie sessuali in azienda (Di martedì 28 settembre 2021) Un fondo di 18 milioni di dollari per risarcire i dipendenti americani che sono stati coinvolti nella questione. Così si chiude il caso di discriminazione e molestie sessuali sul lavoro per Activision Blizzard, colosso del gaming che produce giochi popolarissimi del calibro di Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch. Dell’accusa si è occupata la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) degli Stati Uniti e, nonostante Activision continui a negare di aver infranto gli accordi – ovvero garantire un ambiente di lavoro inclusivo – in quanto parte della commissione, ha accettato di pagare il risarcimento. LEGGI ANCHE >>> Le gravi accuse delle dipendenti a Activision ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 settembre 2021) Un fondo di 18diper risarcire i dipendenti americani che sono stati coinvolti nella questione. Così si chiude il caso di discriminazione esul lavoro per, colosso del gaming che produce giochi popolarissimi del calibro di Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch. Dell’accusa si è occupata la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) degli Stati Uniti e, nonostantecontinui a negare di aver infranto gli accordi – ovvero garantire un ambiente di lavoro inclusivo – in quanto parte della commissione, ha accettato dire il. LEGGI ANCHE >>> Le gravidelle dipendenti a...

