L’Inter è davvero a rischio? I debiti di Suning potrebbero mettere in difficoltà il club (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Sole 24 ore rilancia la notizia della sentenza della Corte di giustizia di Hong Kong (Regione amministrativa speciale della Cina che imporrebbe) a Steven Zhang e al padre Zhang Jindong (fondatore di Suning), di fare fronte ad un debito da 250 milioni di dollari con la società finanziaria Great Matrix. Secondo il quotidiano economico il Gruppo che detiene L’Inter nel 2018 vantava 347 milioni di ricavi. Ma solo tre anni dopo, la branca commerciale Suning.com, schiacciata dai debiti, è stata salvata dalla municipalità di Shenzhen e da Alibaba che ne ha acquistato il 24% delle azioni. Soldi che Suning non avrebbe usato per ripagare Great Matrix, passata così alle vie legali. La Corte di Hong Kong per fare recuperare i crediti potrebbe dare mandato alle banche di rivalersi sul patrimonio di Steven ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Sole 24 ore rilancia la notizia della sentenza della Corte di giustizia di Hong Kong (Regione amministrativa speciale della Cina che imporrebbe) a Steven Zhang e al padre Zhang Jindong (fondatore di), di fare fronte ad un debito da 250 milioni di dollari con la società finanziaria Great Matrix. Secondo il quotidiano economico il Gruppo che detienenel 2018 vantava 347 milioni di ricavi. Ma solo tre anni dopo, la branca commerciale.com, schiacciata dai, è stata salvata dalla municipalità di Shenzhen e da Alibaba che ne ha acquistato il 24% delle azioni. Soldi chenon avrebbe usato per ripagare Great Matrix, passata così alle vie legali. La Corte di Hong Kong per fare recuperare i crediti potrebbe dare mandato alle banche di rivalersi sul patrimonio di Steven ...

Advertising

FBiasin : “L’#Inter per dimenticare #Lukaku ha urgente bisogno di trovare rimedi in attacco”. Io questa cosa l’ho letta davv… - Anemone1987 : @pino_nostro @Bam_Bam_9_18 Io più che altro non sono convinto che vogliano davvero comprare l'Inter ?? - denisbellini1 : @pisto_gol L'inter è la squadra soggetta a più giudizi obiettivi. Dico davvero, sono d'accordo con quello che scriv… - Pierino006 : Con Atletico e Atalanta si vedrà dove possiamo davvero arrivare, una partita ostica in casa in Champions e domenica… - FrancescaCphoto : @Grande__Jack80 Anche io non concepisco chi continua a difenderlo e da 5 anni ha il prosciutto davanti agli occhi c… -