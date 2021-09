Draghi stringe l'intesa con i sindacati sul decreto infortuni, ma il Patto si ferma qui (Di lunedì 27 settembre 2021) “Oggi parliamo di sicurezza e salute”. Bastano sei parole a Mario Draghi per fare capire ai leader di Cgil, Cisl e Uil che quella che sta per iniziare a palazzo Chigi non è la discussione sul perimetro del Patto sociale per l’Italia che ha lanciato giovedì scorso dal palco dell’assemblea di Confindustria. E infatti per un’ora si parla del decreto che il Governo sta preparando per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. La discussione vira subito sui contenuti e così la dimensione del fare del premier si incastra con quella delle risposte concrete che ha accompagnato l’ingresso dei tre sindacalisti. Tutti d’accordo, c’è l’intesa. Poi al tavolo dove siedono anche il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Orlando e Brunetta si parla per altri quindici minuti. Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Luigi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) “Oggi parliamo di sicurezza e salute”. Bastano sei parole a Marioper fare capire ai leader di Cgil, Cisl e Uil che quella che sta per iniziare a palazzo Chigi non è la discussione sul perimetro delsociale per l’Italia che ha lanciato giovedì scorso dal palco dell’assemblea di Confindustria. E infatti per un’ora si parla delche il Governo sta preparando per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro. La discussione vira subito sui contenuti e così la dimensione del fare del premier si incastra con quella delle risposte concrete che ha accompagnato l’ingresso dei tre sindacalisti. Tutti d’accordo, c’è l’. Poi al tavolo dove siedono anche il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Orlando e Brunetta si parla per altri quindici minuti. Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Luigi ...

