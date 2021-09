Spedizione punitiva in carcere | agente pestato a sangue a Bellizzi Irpino

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Altissima tensione nelle carceri campane. E protesta il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, primo e più rappresentativo del personale di Polizia in servizio nelle carceri del Paese. “A poche ore dalla grave aggressione contro un poliziotto avvenuta presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, nella giornata di sabato, presso la Casa Circondariale di Avellino, alcuni detenuti, noncuranti di qualsiasi regola, hanno messo in atto una vera e propriacon pestaggio nei confronti di un Assistente capo coordinatore in servizio al Reparto Penale”, denuncia Emilio Fattorello, segretario per la Campania del SAPPE. “Il poliziotto, appena dopo un violento diverbio verbale con un detenuto di elevato spessore criminale, veniva senza apparenti motivi aggredito da altri detenuti. Due, in ...