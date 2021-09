Maurizio Costanzo scende in campo. Vota Raggi ma fa il tifo per Zingaretti (Di domenica 26 settembre 2021) Anche la Roma calcio entra di prepotenza in quest’ultima settimana di campagna elettorale per le comunali di Roma. A far parlare è Maurizio Costanzo, ritenuto dai dem il vero artefice della strategia elettorale di Virginia Raggi. In passato fu lo stesso giornalista ad ammettere di sentire la sindaca di Roma e di darle suggerimenti per la strategia comunicativa: “È un lavoro ma tengo a precisare non retribuito. Le ho suggerito una serie di cose e le ha realizzate. Voterò Raggi, ma solo se pulirà Roma!” spiegò il giornalista ad un quotidiano. Ma la cosa, oltre che sulle elezioni capitoline, potrebbe avere ripercussioni anche sulla Roma calcio e sulla costruzione del nuovo stadio, perché Costanzo ha un ruolo di tutto rilievo anche nella società giallorossa dei nuovi proprietari, gli americani Friedkin: è ... Leggi su tpi (Di domenica 26 settembre 2021) Anche la Roma calcio entra di prepotenza in quest’ultima settimana di campagna elettorale per le comunali di Roma. A far parlare è, ritenuto dai dem il vero artefice della strategia elettorale di Virginia. In passato fu lo stesso giornalista ad ammettere di sentire la sindaca di Roma e di darle suggerimenti per la strategia comunicativa: “È un lavoro ma tengo a precisare non retribuito. Le ho suggerito una serie di cose e le ha realizzate. Voterò, ma solo se pulirà Roma!” spiegò il giornalista ad un quotidiano. Ma la cosa, oltre che sulle elezioni capitoline, potrebbe avere ripercussioni anche sulla Roma calcio e sulla costruzione del nuovo stadio, perchéha un ruolo di tutto rilievo anche nella società giallorossa dei nuovi proprietari, gli americani Friedkin: è ...

