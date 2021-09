Marani: «Scudetto? Ci sono quattro squadre in corsa» (Di domenica 26 settembre 2021) Marani: «Lotta Scudetto per questa stagione? Ad oggi ci sono quattro squadre in corsa». Non c’è la Juve di Allegri Intervenuto nel pre partita della gara tra Juventus e Sampdoria, Marani ha parlato della squadra di Allegri, della lotta Scudetto e del possibile acquisto negli anni passati di Donnarumma. Le sue parole. Scudetto – «Ci sono 4 squadre più forti delle altre: le due milanesi, il Napoli e continuo a credere nell’Atalanta. La Dea ha un dinamismo che non ha nessun altro. C’è poi un secondo gruppo con le due romane, la Juventus e la Fiorentina». DONNARUMMA – «La Juve di sette anni fa avrebbe avuto Donnarumma in porta oggi. Tutti i giocatori che emergevano in Serie A venivano presi dai bianconeri. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021): «Lottaper questa stagione? Ad oggi ciin». Non c’è la Juve di Allegri Intervenuto nel pre partita della gara tra Juventus e Sampdoria,ha parlato della squadra di Allegri, della lottae del possibile acquisto negli anni passati di Donnarumma. Le sue parole.– «Cipiù forti delle altre: le due milanesi, il Napoli e continuo a credere nell’Atalanta. La Dea ha un dinamismo che non ha nessun altro. C’è poi un secondo gruppo con le due romane, la Juventus e la Fiorentina». DONNARUMMA – «La Juve di sette anni fa avrebbe avuto Donnarumma in porta oggi. Tutti i giocatori che emergevano in Serie A venivano presi dai bianconeri. ...

Advertising

gilnar76 : Marani: «Scudetto? Ci sono quattro squadre in corsa» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Marani: «Scudetto? Ci sono quattro squadre in corsa» - sportli26181512 : Marani: 'In questo momento Milan, Inter, Napoli e Atalanta sono più forti della Juve': Matteo Marani, giornalista,… - news24_inter : #Marani dice la sua sulle favorite per lo scudetto ??? - junews24com : Marani: «Scudetto? Ci sono quattro squadre in corsa». Non c'è la Juve - -