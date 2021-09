F1 | Daniel Ricciardo | “Ho mancato di poco il podio | ma il quarto posto è un risultato solido”

(Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la vittoria di Monza,manca ilma conquista comunque un buonal termine di un pazzo Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha tagliato il traguardo sotto la pioggia alle spalle della Mercedes di Hamilton, della Red Bull di Verstappen e della Ferrari di Sainz. “Gara piuttosto movimentata. A volte questa pista non regala spettacolo, ma questo fine settimana lo ha fatto sia con le qualifiche che con la gara. Sono successe molte cose. Penso che il mio start sia stato un po’ troppo buono! Ho dovuto alzare il piede e poi rilanciarmi, quindi abbiamo perso alcune posizioni lì, ma poi ne abbiamo recuperate alcune nel corso del primo giro. Quindi, ci sono stati dei bei momenti“, racconta l’ex ...

... ha tagliato il traguardo al terzo posto, ad una declina di secondi dall'olandese che ha conquistato il secondo gradino del podio, mentre, con l'altra McLaren e Valtteri Bottas, sull'...Ma è ormai evidente che la McLaren, con Norris e, quinto al traguardo, ha due piloti, una monoposto e un motore in grado di puntare molto in alto nel futuro. Tornando a Hamilton, la ...Dopo la vittoria di Monza, Daniel Ricciardo manca il podio ma conquista comunque un buon quarto posto al termine di un pazzo Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo round stagionale del Mondiale di F ...Alonso Gian Burrasca da 8, Raikkonen rientro brillante dopo il Covid, Leclerc non va oltre il 6, Bottas si merita ancora 4. E la McLaren dopo Monza conferma che è tornata ...