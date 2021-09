Tommaso Zorzi riprende Signorini dopo le difese a Katia Ricciarelli (Di sabato 25 settembre 2021) Su Twitter Zorzi riprende Signorini e la Ricciarelli Su Canale 5 ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Telespettatore da casa il vincitore dell’ultima edizione Tommaso Zorzi, il quale ha commentato in diretta quanto succedeva. A un certo punto si è affrontato il capito Katia Ricciarelli. Partiamo per ordine. La L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 settembre 2021) Su Twittere laSu Canale 5 ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Telespettatore da casa il vincitore dell’ultima edizione, il quale ha commentato in diretta quanto succedeva. A un certo punto si è affrontato il capito. Partiamo per ordine. La L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - AnDiNeverAJoy : RT @martinaexmare: @tommaso_zorzi Ridi ridi ma parliamo di te e il corsivo - effeprego : Fosse solo Parpiglia il problema di Tommaso Zorzi ?????? #gfvip - Serena01406531 : ESTUPRO NA FAZENDA #mellos #gfvip #tzvip #prelemi @alfosignorini @AdrianaVolpeTV @tommaso_zorzi @zorzi_gaia… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi attacca Katia Ricciarelli: “Ottusa no ma ricch***e sì?” -