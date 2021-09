Giorgetti nega l' esistenza della Lega di Giorgetti

(Di sabato 25 settembre 2021) “Non esiste ladi, ma lache, basta vedere sul dizionario, è un gruppo di persone che amano la propria terra e si mette assieme per fare il benepropria gente. Questa è la definizione di”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, a margine degli Stati Generali dei sindaciin Lombardia. “Lanon è un partito politico come gli altri - ha aggiunto - Se qualcuno di quelli che anche adesso arriva, e fortunatamente arrivano numerosi, entra nellapensando che sia un partito come gli altri, ha sbagliato a capire perché laè un’altra cosa”. E ancora: “Nessuno ci perdona niente, anzi ...

E ancora: 'Nessuno ci perdona niente, anzi l'attività preferita è venirci addosso, cercare di dividerci', ha proseguito. 'Tutte cose non nuove, anzi il copione è sempre lo stesso, ma se ci ...Buona lettura! - - - - - - - - Mentreoggi non perde l'ennesima occasione per ...di collaudo per soluzioni automatiche e trasferire poi il know - how altrove? Va detto che l'aziendadi ...Il ministro a margine degli Stati Generali dei sindaci leghisti in Lombardia: "Tutti cercano di dividerci ma siamo abituati" ...Nel doppio voto di fiducia sul green pass sono stati oltre una quarantina i deputati della Lega che non si sono presentati in Aula. C’è chi parla di fronda a Salvini ...