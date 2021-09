Dogane | Minenna | “Bisogna attuare idee e fare squadra”

(Di sabato 25 settembre 2021) Il Direttore Generale Agenzia dellee dei Monopoli a margine dell’Italian Export Forum a Marsala: “Export dà contributo essenziale per crescita Pil”. mra/gtr su Il Corriere della Città.

L'Agenzia dellee Monopoli partecipa agli Stati generali dell'Export a Marsala . Sono infatti arrivati in Sicilia il Direttore generale di Adm Marcello, il Direttore generale Taxud " Commissione ...... il direttore generale dell'agenzia delle Accise,e Monopoli ha incaricato il dirigente dell'... Il direttoreha espresso 'viva soddisfazione' per l'evoluzione positiva della vicenda. ...Il Direttore Generale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a margine dell’Italian Export Forum a Marsala: “Export dà contributo essenziale per crescita ...Il 30 settembre a Roma il convegno sul riordino del gioco legale organizzato dall’Istituto Friedman, con Egp-Fipe, Sts, Fit, con la partecipazione di Minenna (Adm), Mauro Marino (Iv), Baretta (Pd), Ca ...