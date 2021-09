Awed alla conduzione di un super programma? Il suo annuncio (Di sabato 25 settembre 2021) Awed ha spiegato in un’intervista i suoi piani professionali nel medio e lungo periodo: dopo la fine dell’Isola dei Famosi, lo YouTuber si gode anche la celebrità presso il pubblico televisivo e parla della conduzione di un programma. Awed ha raccontato in più occasioni di non aver mai pensato di poter vincere l’Isola dei Famosi. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 settembre 2021)ha spiegato in un’intervista i suoi piani professionali nel medio e lungo periodo: dopo la fine dell’Isola dei Famosi, lo YouTuber si gode anche la celebrità presso il pubblico televisivo e parla delladi unha raccontato in più occasioni di non aver mai pensato di poter vincere l’Isola dei Famosi. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ZambucoGiusy : #awed ha cambiato il colore alla bambina - CosaInTendenza : Alle 21:30 Awed è entrato nella TOP 10 delle tendenze Italia alla posizione 10 Tweet in evidenza per l'hashtag Awed - CosaInTendenza : In Italia alle 21:30 si twitta di 1 #palombelli 2 #GFVIPPARTY 3 #GreenpassObbligatorio 4 #taleequaleshow 5… - LauraA935 : RT @vocidistratte: alla fine la ship di questo gfvip sarà quella tra gaia e awed #GFVIPPARTY - ZambucoGiusy : RT @vocidistratte: alla fine la ship di questo gfvip sarà quella tra gaia e awed #GFVIPPARTY -