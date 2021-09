Vidal chiama il "Toro" e lo spogliatoio scoppia a ridere

Advertising

totofaz : @il__johnny ??Barella dal 75’ si vede che non sa nemmeno più cone si chiama. Vidal viene cazziato perché rallenta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal chiama

La Gazzetta dello Sport

Arturo, centrocampista dell'Inter scherza con i compagni. Questa voltail "Toro" Lautaro Martinez che risponde a suo modoE l'immediato ora siAtalanta'. Dal canto suo la Dea parte a rilento come al solito per poi ... Indisponibili: Sensi, Eriksen, Brazao,, Correa. Squalificati: - . ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): ...La grande crescita di Denzel Dumfries sta impreziosendo l’inizio di stagione ma rischia anche di attirare l’attenzione di altri top club. Spunta uno scambio con una big. L’ultima estate interista era ...I nerazzurri provano a tornare in testa in casa della Fiorentina dopo le stoccate di Commisso. Antonello: "Ognuno pensi al suo club" ...