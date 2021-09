Un nuovo bug in Microsoft Windows potrebbe consentire agli hacker di installare facilmente un rootkit (Di venerdì 24 settembre 2021) I ricercatori di sicurezza hanno rilevato un punto debole senza patch nella tabella binaria della piattaforma Microsoft Windows (WPBT) che interessa tutti i dispositivi basati su Windows a partire da Windows 8 che potrebbe essere potenzialmente sfruttato per installare un rootkit e compromettere l’integrità dei dispositivi. “Questi difetti rendono ogni sistema Windows vulnerabile ad attacchi facilmente realizzabili che installano tabelle fraudolente specifiche del fornitore”, hanno affermato i ricercatori di Eclypsium in un rapporto pubblicato lunedì. “Queste tabelle possono essere sfruttate da aggressori con accesso fisico diretto, con accesso remoto o attraverso le catene di approvvigionamento del produttore. Ancora più importante, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 24 settembre 2021) I ricercatori di sicurezza hanno rilevato un punto debole senza patch nella tabella binaria della piattaforma(WPBT) che interessa tutti i dispositivi basati sua partire da8 cheessere potenzialmente sfruttato perune compromettere l’integrità dei dispositivi. “Questi difetti rendono ogni sistemavulnerabile ad attacchirealizzabili che installano tabelle fraudolente specifiche del fornitore”, hanno affermato i ricercatori di Eclypsium in un rapporto pubblicato lunedì. “Queste tabelle possono essere sfruttate da aggressori con accesso fisico diretto, con accesso remoto o attraverso le catene di approvvigionamento del produttore. Ancora più importante, ...

