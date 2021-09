Sport in tv oggi (venerdì 24 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 24 settembre 2021) oggi, venerdì 24 settembre 2021, saranno di scena diversi Sport: il tennis con la Laver Cup ed i tornei ATP 250 Metz ed ATP 250 Nur-Sultan e WTA 125 Columbus e WTA 500 Ostrava, il ciclismo con i Mondiali, i motori con le prove libere della Superbike e della F1, il golf con la Ryder Cup. programma Sport IN TV oggi (VENERDI’ 24 settembre) 08.00 Tennis, ATP 250 Nur-Sultan – 12.00-14.00 SuperTennisTV, supertennis.tv 08.15 Ciclismo, Mondiali: junior maschile – Rai Sport + HD, Rai Play, EuroSport 1, EuroSport Player, discovery+, DAZN 10.00 Equitazione, Europei completo – iena-events.ch 10.30 Superbike, GP Spagna: prove libere 1 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)242021, saranno di scena diversi: il tennis con la Laver Cup ed i tornei ATP 250 Metz ed ATP 250 Nur-Sultan e WTA 125 Columbus e WTA 500 Ostrava, il ciclismo con i Mondiali, i motori con le prove libere della Superbike e della F1, il golf con la Ryder Cup.IN TV(VENERDI’ 24) 08.00 Tennis, ATP 250 Nur-Sultan – 12.00-14.00 SuperTennisTV, supertennis.tv 08.15 Ciclismo, Mondiali: junior maschile – Rai+ HD, Rai Play, Euro1, EuroPlayer, discovery+, DAZN 10.00 Equitazione, Europei– iena-events.ch 10.30 Superbike, GP Spagna: prove libere 1 – SkyMotoGP (canale 208), Sky Go, ...

