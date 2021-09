Immobile su rigore risponde a Pjaca | Torino-Lazio 1-1

(Di giovedì 23 settembre 2021)(ITALPRESS) – Lastrappa un pareggio sofferto sul campo del. Dopo la rete del neo entrato Marko, decisivo anche contro il Sassuolo, arriva la risposta dal dischetto di Cironel pieno recupero del secondo tempo. Buone indicazioni per Juric nonostante la beffa, mentre prosegue il digiuno da successi della squadra di Sarri (ancora squalificato e sostituito da Martusciello). I biancocelesti si presentano in campo con varie novità, tra le quali Akpa Apro, Cataldi e Raul Moro dal 1?. Cambi che però non danno quella carica che era mancata nelle ultime tre uscite senza vittoria. Al 21? la prima chance concreta è sui piedi diche calcia centrale, tra le braccia di Milinkovic-Savic (fratello di Sergej). Al 38? Sanabria conclude di poco largo, ma è al ...

