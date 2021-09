De Roon regala tre maglie, ma allo store non va nessuno: “Messi non ha sti problemi” (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Marten De Roon ha abituato bene i sui tifosi, in campo e fuori. In particolare sui social, dove è molto attivo e non manca di pubblicare contenuti spesso (auto)ironici e divertenti. L’ultima trovata del centrocampista olandese è stata la promessa di regalare tre maglie autografate ai primi tifosi presenti all’Atalanta store, il problema è che nelle ore successive nessuno si è fatto vivo, trasformando l’iniziativa in un flop. Il tutto, ovviamente, è stato preso da Marten con grande filosofia. “Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una cosa del genere”, ha commentato a fine giornata. Probabilmente ha ragione. I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021 Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Bergamo. Marten Deha abituato bene i sui tifosi, in campo e fuori. In particolare sui social, dove è molto attivo e non manca di pubblicare contenuti spesso (auto)ironici e divertenti. L’ultima trovata del centrocampista olandese è stata la promessa dire treautografate ai primi tifosi presenti all’Atalanta, il problema è che nelle ore successivesi è fatto vivo, trasformando l’iniziativa in un flop. Il tutto, ovviamente, è stato preso da Marten con grande filosofia. “Scommetto chenon avrà mai a che fare con una cosa del genere”, ha commentato a fine giornata. Probabilmente ha ragione. I betnever has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de(@Dirono) September 23, 2021

