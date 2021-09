Xiaomi lancia la seconda fase dei suoi sconti d’autunno | la tecnologia a prezzi davvero per tutti

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 22 settembre 2021)sconta tutto. Il colosso cineseladegliautunnali con l’arrivo della nuova stagione. Ecco un’elenco di ciò che verrà reso disponibile a prezzo ridotto.autunnaliUna carrellata diincredibile quella cheha messo a disposizione sul suo store. Nel particolare, come era lecito aspettarsi, ci si è concentrati maggiormente sugli smartphone del colosso cinese, tra i produttori più attivi quando si parla di sfornare modelli per tutte le tasche. L’elenco degliappartiene al filone degli Autumn Sale Round, giunto alladal 20 alle 23:59 del 26 settembre 2021. Per acquistare i modelli in ribasso ...