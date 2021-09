Sampdoria, D’Aversa: “Il Napoli non ha punti deboli” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa parla della gara contro il Napoli alla vigilia: “Il risultato è stato importante, perché avevo chiesto di portare un risultato pieno. La partenza non è stata dei migliori e di sicuro non ce lo possiamo permettere contro una squadra forte come il Napoli che porta dei numeri impressionanti. Spalletti? Sta facendo un grande lavoro ma quello che ti fa impressionare non sono gli aspetti tecnici, ma è la mentalità che stanno costruendo”. Napoli: “Parlano sempre di sacrifici e spirito di gruppo e ne parlano dal primo giorno e dall’ambiente esce spesso questo concetto. Mi riallaccio alle parole di Zola nel dire che il Napoli punti deboli non ne ha, è una squadra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoberto, tecnico della, in conferenza stampa parla della gara contro ilalla vigilia: “Il risultato è stato importante, perché avevo chiesto di portare un risultato pieno. La partenza non è stata dei migliori e di sicuro non ce lo possiamo permettere contro una squadra forte come ilche porta dei numeri impressionanti. Spalletti? Sta facendo un grande lavoro ma quello che ti fa impressionare non sono gli aspetti tecnici, ma è la mentalità che stanno costruendo”.: “Parlano sempre di sacrifici e spirito di gruppo e ne parlano dal primo giorno e dall’ambiente esce spesso questo concetto. Mi riallaccio alle parole di Zola nel dire che ilnon ne ha, è una squadra ...

Advertising

NCN_it : Sampdoria, D'Aversa in conferenza: «Contro il Napoli per scoprire i loro punti deboli. Spalletti sta facendo un gra… - TuttoMercatoWeb : Sampdoria, D'Aversa: 'Col Napoli serve intensità, determinazione e non commettere errori' - SampNews24 : #Cagni: «Mi piace la #Sampdoria di D’Aversa. #Petagna? #Caputo più goleador» #Napoli #SerieA #SampdoriaNapoli - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 D’Aversa: “Partita difficile, grande lavoro di Spalletti”: D’Aversa: “P… - anteprima24 : ** #Sampdoria, D'Aversa: 'Il ##Napoli non ha punti deboli' ** -