Lite a piazza Piano di Corte: grave un 27enne, ferito un altro giovane (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Ancora una Lite in piena notte a Benevento. E' successo a piazza Piano di Corte, nel centro storico cittadino. Al termine di un alterco tra alcuni giovani, un ragazzo 27enne è stato ricoverato d'urgenza al Pronto Soccorso in codice rosso, in prognosi riservata. Un'altra persona è rimasta ferita, ma non in maniera grave. Sul posto sono giunti i Carabinieri avvertiti dal personale del 118 per avviare le indagini sul quanto accaduto. La Lite, secondo i primi rilievi da parte dei militari, sarebbe avvenuta per futili motivi ma saranno ora i militari dell'Arma a far luce sulla vicenda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

