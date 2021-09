Creare un'immagine Ghost UEFI in Windows 10 (Di mercoledì 22 settembre 2021) La maggior parte delle installazioni moderne di Windows 10 utilizza il partizionamento dei dischi GPT, decisamente più moderno ed efficiente del vecchio MBR (ancora supportato per i vecchi sistemi operativi). La presenza di un partizionamento GPT può Creare qualche problema quando si deve realizzare un'immagine di backup dell'intero sistema (Ghosting image), visto che le partizioni sono diverse rispetto al passato. Per fortuna esistono comunque dei validi programmi in grado di realizzare un'immagine Ghost di Windows 10 (ossia completa di tutte le partizioni incluse), da utilizzare in caso di necessità per ripristinare il sistema. Tenere conto che Ghost, in questo caso, non significa "fantasma" ma è una sigla che sta per General Hardware-Oriented System ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 22 settembre 2021) La maggior parte delle installazioni moderne di10 utilizza il partizionamento dei dischi GPT, decisamente più moderno ed efficiente del vecchio MBR (ancora supportato per i vecchi sistemi operativi). La presenza di un partizionamento GPT puòqualche problema quando si deve realizzare un'di backup dell'intero sistema (ing image), visto che le partizioni sono diverse rispetto al passato. Per fortuna esistono comunque dei validi programmi in grado di realizzare un'di10 (ossia completa di tutte le partizioni incluse), da utilizzare in caso di necessità per ripristinare il sistema. Tenere conto che, in questo caso, non significa "fantasma" ma è una sigla che sta per General Hardware-Oriented System ...

