Negative Atmosphere è un indie che si rifà a Dead Space ma con esoscheletro

(Di martedì 21 settembre 2021)aveva debuttato nel 2019, configurandosi come versione moderna di. Non deve essere stato piacevole per il team di sviluppo Sunscorched, sapere che ne stanno per fare un remake ufficiale. Per quanto visivamente risulti molto simile, tuttavia vi sono delle differenze sostanziali rispetto al lavoro di Visceral, a partire da unben più complesso di quello di Isaac. Samuel Edwards è il protagonista del titolo, un ufficiale medico capo che vedrà l'intera squadra trasformarsi in orribili creature, cercando di scoprire il perché. Sunscorched Studios sembra aver fatto un salto di qualità dal punto di vista tecnico, grazie all'ampliamento del team a 14 persone. E si vede. il titolo sembra abbastanza ambizioso, con un sistema di moralità o la capacità di alterare il ...

aveva esoridito con un trailer che metteva in mostra le proprie peculiarità, soprattutto se parliamo di un genere che negli ultimi anni sta rivivendo una seconda giovinezza. Basti ......Negative Atmosphere, dopo un breve trailer ancora anonimo, torna più forte che mai e pronto a fare guerra nel campo degli Indie vs Tripla A ...Sembra che Negative Atmosphere sia ancora in vita. Il progetto che all'inizo doveva "rimpiazzare" la mancanza di Dead Space ora è qui!